Bahçesine düşen yaralı kartalı ölmekten olmaktan kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir vatandaş, bahçesine düşen yaralı kartalı görevlilere teslim ederek ölmekten kurtardı.

İlçeye bağlı Yüksekören Mahallesi’nde ikamet eden Hasan İnceler, zeytin bahçesine gittiğinde yaralı bir kartal buldu.

Kuşun kanadından yaralandığını gören İnceler, kartala su ve yemek verdi. Bir süre kartala bakan İnceler, daha sonra Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kartalı tedavi etmek üzere teslim aldı.

Hasan İnceler, "Kartalı yaralı halde bahçemde buldum. Hemen ekipleri aradım, onlar gelene kadar yemek ve su verdim. Sonra arkadaşlara teslim ettim. İnşallah iyileşince tekrar doğaya salınacak. Sabah görünce şaşırdık tabii ama üstümüze düşeni derhal yerine getirdik" dedi.