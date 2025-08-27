Bahçeye giren köpekler 20 tavuğu telef etti

Düzce’de bir evin bahçesine giren başıboş köpekler, 20 tavuğu parçaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Akınlar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki 20 tavuğunun telef olduğunu gören Bilal Yılmaz, güvenlik kameralarını kontrol etti. Kaydı izleyen Yılmaz, sokak köpeklerinin çitlerden atlayarak bahçeye girip tavukları telef ettiğini gördü.

Daha önce defalarca sokak köpeklerinin toplatılması için dilekçe verdiğini ama toplanılmadığını belirten Bilal Yılmaz, "Bahçemize toplanmayan sokak köpekleri girdi. Burada tavuklarımızı boğdu, parçaladı. Defalarca toplayın dememize rağmen hayvanlarımız telef oldu. Toplayın dedik toplamadınız, neticesi de böyle oldu. Bunlar hayvan değil mi? Sevdiğiniz hayvanlar sokakta, bunlar bahçemizde bir de. Şimdi benim mağduriyetimi kim karşılayacak?" ifadelerini kullandı.