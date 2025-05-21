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Bahçeye savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.05.2025 11:52
  • Giriş: 21.05.2025 11:52
  • Güncelleme: 21.05.2025 11:52
Kaynak: İHA
Bahçeye savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bahçeye savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre E.Y. yönetimindeki 46 AFM 327 plakalı otomobil, Şehit Polis Cem Tayfun kavşağında kontrolden çıkarak önce refüje vurdu, ardından yol kenarındaki bahçeye savruldu. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ilçe devlet hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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