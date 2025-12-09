Bahis cezası alan futbolcuya MHP’li vekil destek verdi

Türkiye spor kamuoyu devam eden bahis soruşturmasını konuşmaya devam ediyor. Bu isimler arasında Kayserispor forması giyen Abdulsamet Burak da yer aldı.

Sezon başında Adana Demirspor’dan Kayserispor’a transfer olan Abdulsamet Burak, geçtiğimiz haftalarda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcuya destek verdi.

"CAMİA OLARAK YANINDAYIZ"

Ersoy paylaşımında, Abdulsamet Burak’ın geçmişte suç teşkil ettiğini bilmeden yaptığı bir hata nedeniyle bu cezayı aldığını savunarak, camia olarak futbolcunun yanında duracaklarını ifade etti. Ersoy, açıklamasında ayrıca Kayserispor’un maddi kayba uğramaması adına Abdulsamet Burak’ın bir yıllık maaşını kendi imkanlarıyla karşılayacağını duyurdu.

“Bir futbolcu kolay yetişmiyor. Hata ise bilinçsizlikten kaynaklıdır ve her birey hata yapabilir” diyen Ersoy, Kayserispor camiasının iyi günde olduğu kadar zor günlerde de birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımını “Sevdamız Kayserispor” ifadesiyle tamamlayan Ersoy’un bu çıkışı, spor kamuoyunda ve Kayserispor taraftarları arasında farklı yorumlara neden oldu.