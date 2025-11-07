Bahis operasyonunda hakemlere gözaltı: Hakemler hangi liglerde, kaç maça çıktılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçen hafta hakemlerle ilgili bahis iddialarının ardından bugün soruşturma kapsamında 17 hakem ile biri eski iki Süper Lig kulübü başkanının aralarında olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada 17 hakem hakkında gözaltı kararı verildi. Hakemlerin isimleri şöyle: Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.

ONLARCA MAÇA ÇIKTILAR

Peki bu hakemler bu sezon kaç maç yönetti? Hangi liglerde maça çıktılar?

TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre hakemlerin yönettikleri maç sayıları ve ligler şöyle:

Ahmet Kıvanç Kader: 2. ve 3. Ligde 4 maç

Arif Taşkın: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 8 maç

Baran Karaman: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 6 maç

Batuhan Topçu: Türkiye Kupası, 2.Lig ve alt yaş liglerinde 3 maç

Bedirhan Efe Akdoğan: 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 4 maç

Cihad Buyurgan: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 3 maç

Erkan Arslan: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 4 maç

Mustafa Özel: Kadın Süper Lig, Türkiye Kupası ve 3.Lig 7 maç

Miraç Yıldırım: Türkiye Kupası, 2. ve 3. Ligde 4 maç

Nevzat Okat: 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 8 maç

Nurullah Kırbaş: Türkiye Kupası, 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 10 maç

Sabri Emre Tekin: 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 6 maç

Şenol Bektaş: 1.Ligde 3 maç

Ufuk Tatlıcan: 2.Ligde 4 maç

Umut Kaptan: Türkiye Kupası ve 3.Ligde 4 maç

Yakup Yapıcı: Türkiye Kupası ve 3.Ligde 4 maç

Yasin Şen: Türkiye Kupası, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 5 maç