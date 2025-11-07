Bahis operasyonunda hakemlere gözaltı: Hakemler hangi liglerde, kaç maça çıktılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada 17 hakem hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen hakemler Türkiye Kupası ve 1. Lig de dahil olmak üzere onlarca maça çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçen hafta hakemlerle ilgili bahis iddialarının ardından bugün soruşturma kapsamında 17 hakem ile biri eski iki Süper Lig kulübü başkanının aralarında olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada 17 hakem hakkında gözaltı kararı verildi. Hakemlerin isimleri şöyle: Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.
ONLARCA MAÇA ÇIKTILAR
Peki bu hakemler bu sezon kaç maç yönetti? Hangi liglerde maça çıktılar?
TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre hakemlerin yönettikleri maç sayıları ve ligler şöyle:
Ahmet Kıvanç Kader: 2. ve 3. Ligde 4 maç
Arif Taşkın: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 8 maç
Baran Karaman: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 6 maç
Batuhan Topçu: Türkiye Kupası, 2.Lig ve alt yaş liglerinde 3 maç
Bedirhan Efe Akdoğan: 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 4 maç
Cihad Buyurgan: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 3 maç
Erkan Arslan: 3. Lig ve alt yaş liglerinde 4 maç
Mustafa Özel: Kadın Süper Lig, Türkiye Kupası ve 3.Lig 7 maç
Miraç Yıldırım: Türkiye Kupası, 2. ve 3. Ligde 4 maç
Nevzat Okat: 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 8 maç
Nurullah Kırbaş: Türkiye Kupası, 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 10 maç
Sabri Emre Tekin: 2. Lig, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 6 maç
Şenol Bektaş: 1.Ligde 3 maç
Ufuk Tatlıcan: 2.Ligde 4 maç
Umut Kaptan: Türkiye Kupası ve 3.Ligde 4 maç
Yakup Yapıcı: Türkiye Kupası ve 3.Ligde 4 maç
Yasin Şen: Türkiye Kupası, 3.Lig ve alt yaş liglerinde 5 maç