Bahis operasyonunda ikinci dalga: Çok sayıda isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün (5 Aralık Cuma) sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Ekol TV'den Şefi Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.