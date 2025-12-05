Bahis operasyonunda ikinci dalga: FB ve GS'den futbolcular, hakemler, kulüp yöneticileri gözaltında

Futbolda bahis soruşturması kapsamında bugün (5 Aralık Cuma) ikinci dalga operasyon yapıldı.

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde yapılan operasyonda 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

35 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edildi.

Başsavcılık, 6 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) hak mahrumiyeti verdiği 101 futbolcuya dair analiz çalışmalar ve diğer deliller sonucunda operasyon yürüttü.

Operasyon kapsamında kendi takımının maçlarına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu gözaltına alındı. Gözaltına alınan futbolcular arasında Galatasaraylı Metehan Baltacı da yer alıyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ise "başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildiği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör gözaltına alındı.

24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor - Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle ise 1'i futbolcu 6 kişi gözaltına alındı.

Ayruıca banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem Ahmet Çakar, sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü.

Çakar, burada kendisine yöneltilen "Neden gözaltına alındınız" sorusuna "Bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları” olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

-Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

-Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle l'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."