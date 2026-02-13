Bahis sitelerine reklam ve promosyon yasağı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yasal bahis sitelerinin tanıtım ve pazarlama yetkilerinde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelikle birlikte sitelerin teşvik amaçlı promosyon dağıtması yasaklanırken, reklam faaliyetlerine de sert kısıtlamalar getirildi.

Resmi Gazete’de ilan edilen yönetmelik değişikliği, yasal bahis dünyasında tüm taşları yerinden oynattı. Yasa dışı bahis ile mücadele gerekçesiyle hazırlanan yeni düzenlemede, sanal ortam bayilerinin hareket alanı daraltıldı.

Artık yasal siteler, kullanıcıyı oyuna teşvik edecek promosyon ve bonus kampanyaları düzenleyemeyecek.

PAZARLAMA DEĞİL 'MÜCADELE' ŞARTI

HALK TV'de yer alan habere göre, yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle, bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetleri "satış toplamını artırmak" hedefinden çıkarıldı. Yeni metinde şu ifadeler yer aldı:

"Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.”

SATIŞ ARTIRMA VE PROMOSYON İFADELERİ ÇIKARILDI

Düzenlemenin eski halinde, yasal bayilerin satışlarını artırabilmesi için teşvik amaçlı promosyon dağıtması ve reklam yapması mümkün kılınıyordu. Ancak yeni kararla birlikte "satış artırma" ve "promosyon" ifadeleri metinden tamamen çıkarılarak, yasal bayilerin elindeki pazarlama gücü geri alınmış oldu.

''SİYAH BANT'' DÖNEMİ

Bahis sektörüne yönelik kısıtlamalar sadece dijital mecralarla sınırlı kalmadı. 2025 yılının Ocak ayında yayımlanan genelgenin ardından, stadyumlardaki reklam panoları, saha içi görseller ve spor kulüplerinin tesislerinde bulunan yasal bahis logoları tek tek temizleniyor.

Fiziksel olarak sökülemeyen sabit reklamların üzerine "siyah bant" çekilmesi zorunluluğu getirilirken, TFF de resmi internet sitesindeki tüm lig isim sponsorluklarını kaldırmıştı.