Bahis skandalı: “TFF’de 45 temsilci istifa etti” iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ekonomim.com yazarı Atilla Türker'in aktardığına göre, hakemlere yönelik bahis soruşturması kapsamında ismi geçen 250 klasman temsilcisinden 45'i bahis oynadıklarını kabul ederek istifa etti.

TEMSİLCİLERE MESAJ YA DA TELEFONLA SORULDU

Haberde TFF'nin maçlarda görev alan 250 temsilcisini arayarak ya da mesaj yoluyla, "son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını" sorduğu belirtildi.

Bunun üzerine haftasonu maçlarında görevlendirilen ancak bahis oynadığını kabul eden 45 hakemin ismi listelerden çıkarıldı. Türker'in açıklamaları şöyle:

"TFF yetkilileri, Süper Lig'de maçın zorluk derecesine göre 3 ya da 4 kişi, 1. Lig maçlarında ise yine maçın zorluk derecesine göre 1 ya da 2 kişi olarak görevlendirdiği 250 temsilcisine arayarak ya da mesaj yoluyla ulaşıp son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynayıp bildirmeyenlerle ilgili TC numaraları üzerinden yapılan tespitler sonrası isimlerin kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Görevli 45 temsilci bahis oynadığını kabul ederek TFF'yi bilgilendirdi. Bunun üzerine temsilcilerin görevlerinden istifa etmeleri istendi. 45 temsilci dün itibariyle istifa dilekçelerini federasyona sundu.

Bahis oynadığını kabul eden ve hafta sonu maçlarında görevlendirilen 45 isim listelerden çıkarıldı. Maçlar için yeni isimler belirlendi.

Federasyon bu saatten sonra bahis konusunda en ufak taviz veremez. Mutlaka daha sert tedbirler de alınacaktır."