Bahis skandalı: “TFF’de 45 temsilci istifa etti” iddiası!
TFF'nin profesyonel liglerde görev alan hakemlere yönelik yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 45 klasman temsilcisinin bahis oynadığını kabul ederek istifa ettikleri öne sürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.
Ekonomim.com yazarı Atilla Türker'in aktardığına göre, hakemlere yönelik bahis soruşturması kapsamında ismi geçen 250 klasman temsilcisinden 45'i bahis oynadıklarını kabul ederek istifa etti.
TEMSİLCİLERE MESAJ YA DA TELEFONLA SORULDU
Haberde TFF'nin maçlarda görev alan 250 temsilcisini arayarak ya da mesaj yoluyla, "son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını" sorduğu belirtildi.
Bunun üzerine haftasonu maçlarında görevlendirilen ancak bahis oynadığını kabul eden 45 hakemin ismi listelerden çıkarıldı. Türker'in açıklamaları şöyle:
"TFF yetkilileri, Süper Lig'de maçın zorluk derecesine göre 3 ya da 4 kişi, 1. Lig maçlarında ise yine maçın zorluk derecesine göre 1 ya da 2 kişi olarak görevlendirdiği 250 temsilcisine arayarak ya da mesaj yoluyla ulaşıp son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynayıp bildirmeyenlerle ilgili TC numaraları üzerinden yapılan tespitler sonrası isimlerin kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.
Görevli 45 temsilci bahis oynadığını kabul ederek TFF'yi bilgilendirdi. Bunun üzerine temsilcilerin görevlerinden istifa etmeleri istendi. 45 temsilci dün itibariyle istifa dilekçelerini federasyona sundu.
Bahis oynadığını kabul eden ve hafta sonu maçlarında görevlendirilen 45 isim listelerden çıkarıldı. Maçlar için yeni isimler belirlendi.
Federasyon bu saatten sonra bahis konusunda en ufak taviz veremez. Mutlaka daha sert tedbirler de alınacaktır."
TFF klasman temsilcisi, bir maçın düzenini sağlamaktan sorumlu olan kişidir. Bu görevleri arasında şunlar yer alır:
Maçların Yönetimi:
Klasman Temsilcisi, maçın başından sonuna kadar tüm süreci denetler. Bu, takım yönetimlerinin doğru yapıldığından, hakemlerin kurallara uygun kararlar verdiğinden ve maçın her yönünün düzenli bir şekilde ilerlediğinden emin olmayı içerir.
Takımların ve Hakemlerin DenetimiKlasman Temsilcisi, maç öncesinde takımların ve hakemlerin gerekli belgeleri ve uygunlukları konusunda kontrol yapar. Bu, oyuncuların lisanslarının geçerliliği, oyuncu değişikliklerinin doğru yapılıp yapılmadığı gibi unsurları içerir.
RaporlamaMaç sonrası, TFF Klasman Temsilcisi, maçın her yönünü içeren detaylı bir rapor hazırlar. Bu raporda, maçın genel düzeni, hakem performansı, takım davranışları ve diğer önemli unsurlar değerlendirilir.
Disiplin İşlemleriEğer maç sırasında kurallar ihlal edilirse, Klasman Temsilcisi, disiplin işlemleri için gerekli adımları başlatır. Bu, oyuncuların, teknik direktörlerin veya diğer takım yetkililerinin disiplin cezalarına çarptırılmasını içerebilir.
Güvenlik ve OrganizasyonMaçın güvenliği de Klasman Temsilcisi’nin denetimindedir. Stadın güvenlik önlemleri, izleyici düzeni ve oyuncuların güvenliği gibi konular bu görevin kapsamına girer.