Bahis skandalına karışan hakemler hangi cezaları alabilir?

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) patlak veren bahis skandalı, futbol dünyasını adeta sarstı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamada 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ortaya çıktı. Peki bu kişileri hangi cezalar bekliyor? TFF Disiplin Talimatı’na göre hakemlerin ve futbolcuların alabileceği cezalar, ihlalin kapsamına göre büyük farklar gösteriyor.

TFF BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası, bahis skandalının boyutu genişledi. Profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis oynadığı tespit edilirken, gazeteci Murat Ağırel de soruşturmanın bazı futbolcuları da kapsayabileceğini belirtti. Bu durum, Türk futbolunun etik ve disiplin açısından en ciddi krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

TFF DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nda “Bahis” başlıklı 57. madde bu durumu net biçimde düzenliyor. Bu maddeye göre futbolla ilgili kişiler doğrudan ya da dolaylı şekilde herhangi bir futbol müsabakası üzerine bahis oynayamaz veya bu faaliyetlerde yer alamaz.

Madde 57 – Bahis ve Şans Oyunları

Maddenin Bölümü Açıklama Uygulanabilecek Ceza (1) (a) Futbol müsabakaları üzerine doğrudan veya dolaylı bahis oynamak yasaktır. 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti (1) (b) Bahis şirketlerinde görev almak veya menfaat sağlamak yasaktır. Disiplin soruşturması ve ek yaptırımlar (3) Lisanssız bahis kuruluşlarının reklamını yapmak yasaktır. Reklam yasağı ve hak mahrumiyeti

MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME – MADDE 56

TFF Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi, müsabakanın sonucunu ya da sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı biçimde etkilemeyi yasaklıyor. Bu fiil, yalnızca bahis oynamaktan çok daha ağır bir ihlal olarak kabul ediliyor.

Bu maddeye göre, böyle bir eylemde 1 yıldan 3 yıla kadar men cezası verilebiliyor. Ancak ihlalin hakemler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ceza süresiz hak mahrumiyetine kadar uzayabiliyor. Yani, bu tür bir durumda hakemlik kariyeri tamamen sona erebilir.

GÖREVİ İHMAL VE KÖTÜYE KULLANMA – MADDE 59

Bir diğer önemli düzenleme olan 59. madde ise hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin görevlerini ihmal etmeleri veya kötüye kullanmaları durumunu kapsıyor. Bu maddeye göre görevini layıkıyla yerine getirmeyen kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilebiliyor.

OLASI CEZALARIN TABLOSU

İhlal Türü İlgili Madde Olası Ceza Bahis oynamak 57. madde 3 ay - 1 yıl hak mahrumiyeti Müsabaka sonucunu etkileme 56. madde 1 - 3 yıl hak mahrumiyeti (hakem için süresiz) Görevi ihmal veya kötüye kullanma 59. madde 3 ay - 1 yıl hak mahrumiyeti

DEĞERLENDİRME: SORUŞTURMANIN SEYRİ NASIL OLACAK?

Şu anda TFF Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Bahis oynayan hakemlerin hesap hareketleri ve müsabaka performansları birlikte değerlendirilecek. Eğer bahis oynadıkları maçlarla bağlantı bulunursa süreç adli soruşturmaya da taşınabilir.

Uzmanlara göre, eğer hakemlerin müsabakayı yönlendirici hareketlerde bulunduğu kanıtlanırsa cezalar yalnızca TFF ile sınırlı kalmayabilir. Bu durumda spor yargısı ve ceza yargısı birlikte devreye girebilir.

Bahis oynamanın cezası nedir?

TFF Disiplin Talimatı’na göre bahis oynayan kişiler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabilir.

Hakemler için ceza neden daha ağır olabilir?

Eğer hakemlerin müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, ömür boyu men cezası uygulanabilir.

Futbolcular da bu soruşturmaya dahil mi?

Evet. Gazeteci Murat Ağırel’in açıklamasına göre bazı futbolcuların da soruşturma kapsamına alınması bekleniyor.

TFF hangi maddelere göre işlem yapacak?

TFF, Disiplin Talimatı’nın 56, 57 ve 59. maddelerine göre cezai işlem uygulayabilir.

Bahis suçunun sınırı nerede başlıyor?

Futbol faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkili kişilerin herhangi bir bahis faaliyetine katılması veya menfaat sağlaması cezai kapsamda değerlendiriliyor.