Bahis skandalında 45 istifa

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların düzenini sağlamak amacıyla görevlendirdiği 250 klasman temsilcisinden 45'i bahis oynadıklarını kabul ederek istifa etti. Ekonomim yazarı Atilla Türker'in TFF kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hafta sonu maçlarında görevlendirilen temsilciler yeniden belirlendi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu ve 152'sinin bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından gözler futbol dünyasındaki şike skandallarına çevrilmişti.

Habere göre TFF yetkilileri, Süper Lig'de maçın zorluk derecesine göre 3 ya da 4 kişi, 1. Lig maçlarında ise yine maçın zorluk derecesine göre 1 ya da 2 kişi olarak görevlendirdiği 250 temsilcisine arayarak ya da mesaj yoluyla ulaşıp son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynayıp bildirmeyenlerle ilgili TC numaraları üzerinden yapılan tespitler sonrası isimlerin kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Görevli 45 temsilci bahis oynadığını kabul ederek TFF'yi bilgilendirdi. Bunun üzerine temsilcilerin görevlerinden istifa etmeleri istendi. 45 temsilci dün itibariyle istifa dilekçelerini federasyona sundu. Bahis oynadığını kabul eden ve hafta sonu maçlarında görevlendirilen 45 isim listelerden çıkarıldı. Maçlar için yeni isimler belirlendi.

149 HAKEM CEZA ALMIŞTI

Geçen hafta, bahis oynadıkları iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 152 hakem hakkındaki kararları açıklanmıştı. PFDK 31 Ekim tarihli toplantısında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vermişti. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verilmişti.