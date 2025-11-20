Bahis skandalında MASAK raporu açıklandı: 152 hakem, 21.7 milyon liralık işlem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim'de 152 hakemin aktif bahis oynadığı yönündeki açıklaması üzerine derinleştirilen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasına ilişkin detayları paylaştı.

Bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu belirlenen 152 hakemin, bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuyla ortaya çıktı.

21.7 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Yapılan incelemelerde 147 hakemin 2021-2025 yılları arasında yerel legal bahis sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 21 milyon 778 bin 837 liralık para giriş-çıkış işlemleri yaptıkları tespit edildi.

Verilere göre en çok işlemin 5 milyon 869 bin lirayla 2024 yılında gerçekleştiği belirlenirken, bu yıl ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

10.5 MİLYON LİRA İLE ERKAN ARSLAN İLK SIRADA

147 hakem arasında en çok işlem yapan ve en fazla işlem hacmine ulaşan isim ise 6 bin 380 işlem sayısı ve 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmiyle soruşturma kapsamında şuanda tutuklu bulunan Erkan Arslan oldu.

Arslan'ı 284 işlem sayısı ve 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmiyle Yasin Şen, bin 112 işlem sayısı ve 1 milyon 688 bin 222 liralık işlem hacmiyle ise Yakup Yapıcı izledi.

ZORBAY KÜÇÜK ADINA 5 BİN LİRALIK İŞLEM

Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan, bahis oynamadığını ve bahis sitesine üye olmadığını belirten hakem Zorbay Küçük'ün ise adına 2 işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık bir işlem hacminin olduğu belirtildi.

EN ÇOK KULLANILAN SİTELER

En çok kullanılan bahis siteleri arasında Misli’nin 9,2 milyon TL ile öne çıktığı, Nesine’nin 8,9 milyon TL, Tuttur’un ise 2,6 milyon TL’lik işleme sahip olduğu görüldü. Oley, Bilyoner ve Milli Piyango hesaplarında daha düşük hacimli hareketlerin yer aldığı paylaşıldı.

2025'TE 4,2 MİLYON TL'LİK BAHİS

İşlem hacimlerinin yıllar içinde arttığı da kaydedildi. Buna göre 2021’de 3,1 milyon TL olan toplam hacmin 2024’te 5,8 milyon TL’ye yükseldiği, 2025’te ise 4,2 milyon TL seviyesinde seyrettiği görüldü.

Raporda yer alan notta ayrıca "Rapor, veri hataları ve mükerrer kayıt ihtimaline karşı 'kesinlik içermez', yalnızca değerlendirme niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

4 HAKEM TUTUKLU YARGILANIYOR, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yapıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.

Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklu olarak yargılanıyor.