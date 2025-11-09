Bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyordu.

Sözcü'de yer alan habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkaya, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin de savcılık sorgularının ardından adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzanabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da soruşturma sürecini akından takip ettiği ve olası disiplin cezalarıyla ilgili hazırlık yaptığı ifade ediliyor.