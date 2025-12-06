Bahis soruşturması: İş insanı iddiaları kabul etti, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Cüneyt Semirli, savcılığa başvurarak iddiaları kabul etti ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi. Hakem, yönetici, futbolcu ve iş insanlarının olduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Milliyet'in haberine göre; 24 Aralık 2023’te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçına ilişkin Cüneyt Semirli isimli iş insanı savcılığa yaptığı başvuruda şike yapıldığı iddia etti ve bir futbolcuya para verildiğini öne sürerek etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Cüneyt Semirli, 20 Aralık 2023’te Adana’da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından arandı ve Ümraniyespor-Giresunspor müsabakası için şike teklifi aldı. Maçtan bir gün önce Semirli ve Kaya, İstanbul’da buluştu. Kaya, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile Cenk isimli şahıslarla temasta olup, bu kişilerin Giresunspor’da oynayan bazı futbolcularla para karşılığı anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Şike parası olarak futbolcuya 20 bin dolar (850 bin TL) verileceği aktarıldı. Semirli kendi payına düşen parayı Kaya’nın belirttiği hesaba EFT yaptı. Semirli, 23 Aralık 2023’te İstanbul Palladium AVM’deki kafede Kaya ve Şanlı ile bir araya geldi. Şanlı, Giresunspor futbolcularıyla bağlantıyı kuran ve onlarla bir araya getirecek olan kişi olarak görüşmeye dahil oldu.

AYNI OTELDE ODA KİRALANDI

Şanlı aynı akşam Semirli ve Kaya’yı Ümraniye’de Giresunspor’un kamp yaptığı otele götürdü. Kaya ile birlikte otelde bir oda kiralayan Semirli, oda numarasını Şanlı’ya iletti. Şanlı, Giresunspor eski yöneticileri ve teknik ekip tarafından tanınacak olması sebebi ile otele girmedi. Ümit Kaya maçı Ümraniye stadına gidip takip etti.

Savcılığa verilen dilekçede, Kaya otele girdikten yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç’in odaya geldiği; Şanlı’nın telefonla görüntülü bağlanarak görüşmeye katıldığı belirtildi.