Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen 43 kişi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

TFF bunun yanı sıra, bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilci hakkında da tedbirli olarak PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu. TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan Temsilcilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."