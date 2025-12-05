Bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş avukatlara ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasında yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş da gözaltına alındı.

Başsavcılıktan konuya dair yapılan açıklamada Mert Hakan Yandaş’ın bir başkasının hesabını kullanarak bahis oynadığı iddia edildi. Hesabın ise Ersen Dikmen’e ait olduğu sonradan öğrenildi.

"SUÇLAMALARI REDDETTİ"

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten’e göre Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarıyla yaptığı görüşmede iddiaları reddetti.

Seten, “Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarına “Benim bu tarz bir işim olmadı. Ersen Dikmen’e borç verdim, sonra o geri ödedi. Birtakım para alışverişimiz oldu. Bahisle benim alakam yok” demiş” sözlerini sarf etti.