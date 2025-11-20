Bahis soruşturması: PFDK, Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Nesine 3. Lig'de mücadele eden ve serbest statüde olan 637 oyuncuya verilen cezaları duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre 3. Lig'den kurula sevk edilen 638 futbolcudan 637'si 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Futbolculardan Bertu Alican Özyürek'e ise 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle ceza verilmedi.

Böylece 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen 1024 oyuncudan 1020'siyle ilgili cezalar açıklanmış oldu. Daha önce başka bir dosyadan 12 ay ceza alan Nesine 2. Lig oyuncusu Canberk Aydemir ve zaman aşımı nedeniyle Nesine 3. Lig'de forma giyen Bertu Alican Özyürek için herhangi bir müeyyide uygulanmadı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu'nun dosyaları kurul tarafından incelenmeye devam ediyor.