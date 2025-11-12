Bahis soruşturması tartışmaların arasında devam ediyor: TFF’nin iddiaları ağır futbolcular ise tepkili

Spor Servisi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemlerle başladığı bahis soruşturması önceki gün itibarıyla futbolculara uzandı. 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’nin yürüttüğü operasyonla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması farklı düzlemde devam ediyor. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da dahil olmak üzere dün sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı ve gazeteci Umut Eken de bulunuyor. 11 şüpheli hakem ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Özkaya ve hakemler “müsabaka sonucunu” etkileme, Eken ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat’ın yasal ve yasa dışı sitelerde yüzlerce işlem yaptığı, bazı hakemlerin cep telefonlarında yasadışı bahis şifrelerinin bulunduğu belirlendi.

MİLYONLUK HAREKETLER

Hakem Erkan Arslan, yasal bahis oynadığını kabul ederek, “Kendi maçıma bahis almadım” dedi. Dosyada yer alan bilgilere göre Arslan’ın 2021-2025 yılları arasında 35 milyon 179 bin 61 TL’lik işlem hacmi bulunuyor. Bu dönemde yasal bahis sitelerinde 6 bin 380 işlem gerçekleştiren Arslan’ın 10 milyon 548 bin TL’lik bahis hacmi oluştu. Arslan’ın firmalara 6,5 milyon TL para çıkışı, 4 milyon TL para girişi yaptığı belirlendi. Mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık hareketleri de dikkat çekti.

Bir diğer hakem Yakup Yapıcı da “Hiçbir şekilde kendi maçımda oynamadım” savunmasını yaptı. Fakat kayıtlar, Yapıcı’nın 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin TL’lik işlem hacmine ulaştığını gösteriyor. Yasal bahis sitelerinde bin 125 işlemde 1,6 milyon TL’lik hacim gerçekleştirdiği, 1 milyon 22 bin TL para çıkışı ve 666 bin TL para girişi olduğu tespit edildi. Ayrıca Yapıcı’nın “Grandpashabet” adlı yasa dışı bahis sitesinde bir yıldır aktif olduğu ortaya çıktı.

Hakem Nevzat Okat ise 10 yıldır görev yaptığını belirterek yalnızca yasal bahis oynadığını savundu: “Hakemlik hayatımız bitti. Biz bunu eğlence amaçlı yaptık, ama sonucunda ceza aldık. Ben öğretmenim, çok üzgünüm.” Okat’ın avukatı Kamile Almaz, müvekkilinin profesyonel hakem olmadan önce bahis oynadığını, kayıplar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini ve ihraç edilerek cezasını çektiğini açıkladı. Buna karşın dosyada Okat’ın 2021-2025 arasında 50 milyon 267 bin TL’lik işlem hacmi bulunduğu, yasal sitelerde 1,6 milyon TL’lik işlem yaptığı, cep telefonunda ise yasa dışı bahis sitelerine ait üyelik ve şifre bilgileri bulunduğu kaydedildi.

Tutuklanan Özkaya ise mahkemede verdiği ifadede “Ben bu ülkeye hizmet eden bir insanım ve bu insanları ben şikayet ettim ve federasyona bildirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” diye konuştu. Öte yandan Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Hukuktan Sorumlu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSU

TFF ise soruşturmanın futbolcu ayağını açtı. 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi. Açıklanan listede 27 Süper Lig futbolcusu bulunurken bunlardan en dikkat çekenler Galatasaray’dan Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Beşiktaş’tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal oldu. Kulüpler sürecin takipçisi olacağını açıkladı. Beşiktaş, oyuncularının aklanacağından emin olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı ekibin futbolcuları Ersin Destanoğlu, Necip Uysal dün adliyeye giderek bahis hesaplarının kendilerine ait olmadığına dair ifade vererek şikâyette bulundu. Necip, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, “Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, çünkü yapmadığım bir şey. Benim adıma kopyalanmış bir TC var. Bu TC no ile o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Bunlar bir iki gün sonra netleşecek” dedi.

Ersin ise, “Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz” diye konuştu. İsmi listede geçen Samsunspor’un futbolcusu Celil Yüksel de TFF’ye tepki gösterdi.

‘BİR KERE OYNADIM’

Galatasaray ve Milli Takım’ın sol beki Eren Elmalı, “Bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynadım, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım oldu” ifadelerini kullandı. Metehan Baltacı da şunları söyledi: “Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım.”

‘KOMPLE TEMİZLEYECEĞİZ’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi'yle yapılan protokolün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu'nun konuşmasında öne çıkan satır başları şu şekilde:

“Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Temiz futbol için çıkılan bu yolda başarılı olacağımıza inanıyorum. Her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de soruşturmaya ilişkin katıldığı bir etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ama bir şeye dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu 1 hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı."

***

AVUKAT EMİN ÖZKURT*: MASUMİYET KARİNESİ ÖNEMLİ

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan sevklere baktığımız zaman futbolcuların adlarının açık açık sevke konu olunduğu görülmektedir. Bu durum her ne kadar spor hukukunun doğasını ve TFF’nin işleyişini bilmeyen birisi için garip görünse de TFF Hukuk Müşavirliği yaptığı bütün sevklerde futbolcuyu, teknik adamı, kulübü ve/veya yöneticiyi ve isnat edilen disiplin ihlalini açıklar. Bütün isimler; TFF’nin resmî sitesinde açıklanır. Dolayısıyla aslında TFF’nin getirdiği yeni bir uygulama da söz konusu değildir ve bu uygulama spor hukukunun doğasına da aykırı bir durum değildir. Federasyonun bu yaklaşımı kesinlikle şeffaflık stratejisi olarak yorumlanabilir.

TFF, 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği PFDK sevkinde ayrıca yaptığı duyuru ile TFF 2. Ve 3. Liglerin iki hafta ertelenmesine karar vermiştir. TFF 2. Ligde ve 3. Ligde bahis nedeniyle sevk edilen futbolcu sayısının çokluğu göz önünde bulundurulduğunda böyle bir kararın verilmesi makul görünmektedir, keza TFF’nin talimatlar gereği böyle bir hakkı bulunmaktadır.

Ancak tabi ki TFF Hukuk Müşavirliği’nin böyle ciddi bir iddiada bulunurken muhakkak ithamlarında emin olması gerekir ki bu “masumiyet karinesinin” en önemli gereklerinden birisidir. Ancak TFF’nin kendi talimatından kaynaklanan bir sevk yaparken asla savcılık kararını beklemesine gerek yoktur ama mesela PFDK, aynı Zorbay Küçük’te olduğu gibi savcılık soruşturması devam edene kadar futbolcular hakkında karar vermekten kaçınabilir.

*CAS ve Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi

***

UEFA SÜRECE DAHİL OLUYOR

UEFA, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olunduğunu bildirdi. UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin ANKA’nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Yanıtta, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. UEFA ve FIFA daha önce FIFA kokartı taşıyan ve kulüp-milli seviyde maçlar yürüten Zorbay Küçük’ün soruşturmaya dahil edilmesi üzerine harekete geçmişti.