Bahis soruşturması: Yeni Malatyaspor sahaya çıkamadı

2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması ve çok sayıda sakatlık nedeniyle kadro kuramayınca Adanaspor deplasmanına çıkamadı.

Adanaspor ile Yeni Malatyaspor arasında saat 13.00’te oynanması planlanan karşılaşma için hakemler ve ev sahibi takım Ali Hoşfikirer Stadı'nda hazır bulundu. Ancak Yeni Malatyaspor sahaya çıkmayınca, karşılaşmanın hakemi Sercan Karaca statü gereği 15 dakika bekleme süresini tamamladıktan sonra maçı tatil etti.

Tatil edilen müsabakaya ilişkin nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. TFF'nin yapacağı açıklamada Adanaspor'un hükmen galip ilan edilmesi ve sahaya çıkmayan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası verilmesi bekleniyor. Mevcut talimatlara göre Yeni Malatyaspor’un bir maça daha çıkmaması halinde, kalan karşılaşmalar oynanmaksızın bir alt lige düşürülmesi gündeme gelecek.

Sezon boyunca ciddi bir kriz süreci yaşayan Adanaspor ise bu gelişmeyle birlikte ilk galibiyetini elde etmiş olacak. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden turuncu-beyazlılar, daha önce yalnızca Somaspor karşısında aldıkları tek puana sahipti. TFF'nin kararının ardından Adanaspor’un puanının 4’e yükselmesi bekleniyor.