Bahis soruşturmasında 16 futbolcusu PFDK’ye sevk edilmişti: Erbaaspor’dan açıklama

Erbaaspor, bahis soruşturmasında ismi geçen 16 futbolcunun disipline sevk ediliğini ifade etti.

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2'nci Lig ekiplerinden Erbaaspor’un 16 futbolcusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Erbaaspor’da PFDK’ye sevk edilen oyuncuların büyük çoğunluğunun ilk 11’de forma giyen futbolculardan oluştuğu belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncuların disipline sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 16 futbolcumuz futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca disipline sevk edilmiştir. Futbolcularımız tarafından hazırlanan savunmalar TFF tarafından tanınan süre içerisinde verilecektir. Gelişmeleri kulübümüz resmi hesaplarından kamuoyuna bildireceğimizi ve Merkür Jet Erbaaspor olarak süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."