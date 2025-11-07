Bahis soruşturmasında 21 gözaltı kararı: Ciner, Saraç ve Özkaya da aralarında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçen hafta hakemlerle ilgili bahis iddialarının ardından bugün soruşturma kapsamında 17 hakem ile biri eski iki Süper Lig kulübü başkanının aralarında olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada ilk aşamada 17 hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç hakkında da gözaltı kararı verildi. 12 ilde operasyon yapıldı, 18 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Kasımpaşaspor'un eski sahibi Ciner Holding'in patronu Turgay Ciner de yer alıyor.

Yurt dışında olan Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturmasında kapsamında da eylül ayında yakalamaya dönük tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklu durumda.

Ciner Grubu bünyesindeki medya kuruluşlarını Aralık 2024'te Can Holding'e satmıştı. Habertük dahil, bu medya grubuna kısa süre önce kayyum atanmıştı.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya gelmiş, toplantıya Ciner Medya’yı temsilen Turgay Ciner de katılmıştı.

HAKEMLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Gözaltı kararı verilen hakemlerin isimleri belli oldu. Sabah'ın haberine göre gözaltı listesinde hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen yer alıyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah yapılan operasyonla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada;

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. - M.Y. - M.Ö. - N.Ö. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K. - Y.Y - Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 sayılı Kanun’da yer alan “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçu iddiaları bakımından;

Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig’de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı (M.Ö.), Kasımpaşa futbol kulübünün sahibi olduğu şirketin sahibi (T.C.) ile eski başkanı (M.F.Ş.) hakkında 6222 sayılı Kanun’da yer alan “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçu iddiaları bakımından;

Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E. isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu iddiası bakımından;

Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirde adreslerde arama, elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır. 21 kişiden 2 kişinin yurtdışında olduğu, 1 kişinin de adresinde bulunamadığı tespit edilmiş olup geri kalan 18 kişi gözaltına alınmıştır.

Soruşturmaya konu eylemler futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur.



TFF’nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirilmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür.



Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, re’sen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen yapılacak araştırmalar ışığında ve yapılan bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmesizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

SARAÇ SERBEST KALDI

Eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.