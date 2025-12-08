Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi: 5 isim tutuklandı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan son bilgiye göre savcılıktaki tüm ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 kişiyi tutuklanmaları, 10 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 29 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

AHMET ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Ayrıca Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı. Başsavcılıktan yaptığı açıklamada, “Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir” denildi.

Çakar tedavisi bitince adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

29 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılık, ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 kişiyi tutuklanmaları talebiyle sevk etti.

Tutuklama talep edilenlerin isimleri: Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya.

Murat Sancak'ın “suç gelirlerinin aklanması”, diğer şüphelilerin ise “maç sonuçlarını etkileme” yani 6222 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından tutuklanmalarının talep edildiği öğrenildi.

Savcılık, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük'ten oluşan 10 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bıraklmaları talebinde bulundu.

Öte yandan, tutuklamaya sevk edilen futbolculardan Mert Hakan Yandaş Metehan Baltacı ile Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

İFADELER TAMAMLANDI

Bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan ilk isim Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş oldu. Habertürk'ün haberine göre gözaltına alınan isimlerin örgütlü suçlar savcıları tarafından ifadelerinin alınmasına spor suçlarından sorumlu Başsavcı vekili Osman Sağlam açıklama yaptı.

Sağlam, “39 şüphelinin ifadesi alındığı için terör örgüt kaçakçılık ve aklama bürosundan savcı görevlendirmesi yapıldı. 7. Katta ifade alınması bu yüzden. Olayın örgütlü suç değerlendirmesi şu aşamada yapılmadı” dedi. Edinilen bilgiye göre İfade alan savcı sayısı 19’a yükseldi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ve Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

“PROFESYONEL KARİYERİMDE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM”

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde, "Ersen Dikmen’i yaklaşık 10 yıldır tanırım. Altınordu futbol takımında oynadığım sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersen Dikmen’e ulaşmış, kendisi de bana sosyal medyadan mesaj attı. 'Forman elime ulaştı, teşekkür ederim' şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık. Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul ilindeki müsabakalara Ersen Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisi ile görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul iline yerleşince Ersen Dikmen ile daha çok görüşmeye başladım. Sosyal ortamlarda da buluşuyor, görüşüyorduk. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Dikmen’e maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Dikmen’e borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan araç satın almak için borç para istedim. O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transferi ilişkisi bundan ibarettir. Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir. Futbol üzerine konuşmalardır. Volkan Nart isimli şahıs Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştığım kişidir. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık" şeklinde konuştu.

“FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM”

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.

“BEN ŞİKEYE KARŞI BİR İNSANIM”

Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak da savcılıkta verdiği ifadesinde, "4 Temmuz 2018 ile 2024 yılları arasında Adana Demirspor kulübünde çeşitli aralıklarla başkan oldum. Bu süreç içerisinde Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş’nin patronluğunu yaptım. Adana Demirspor tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2021 yılında kongre kararı doğrultusunda şirketleşti ve oranın sahibi belirli aralıklarla bendim. Son 1 yıldır da oğlum şirket sahibi olarak görev almaktadır. Şu an yüzde 85 ortak olarak KECTECH şirketinde ortaklığım bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde de onlarca şirkette yönetim kurulu başkanlığım olmuştur. Sormuş olduğunuz Abdussamet Burak, Tolga Kalender, Yücel Gürol isimli şahısları Adana Demirspor’da oynamaları sebebiyle tanırım, Zorbay Küçük’ü hakem olması sebebiyle tanırım. Metin Korkmaz ise Adana Demirspor’da benim başkanlık yaptığım dönemde asbaşkandı. 1 dönem de başkan vekili olarak görev yaptı" şeklinde konuştu.

“ONYEKURU'YU TAKSİTLER HALİNDE SATIN ALDIK”

Adana Demirspor kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Onyekuru’nun bonservisinin alındığı ve bu transfer bedelinin hangi kişiler veya şirketler aracılığı ile nasıl şekilde yapıldığı sorulması üzerine Sancak, "Onyekuru’yu yanlış hatırlamıyorsam Olimpiakos takımından taksitler halinde satın almıştık. Ancak herhangi bir şekilde Olimpiakos kulübüne ödeme gerçekleştirmedik. Olimpiakos kulübü FIFA’ya başvurdu ancak başvuru şekli itibariyle transfer yasağı talep etmedi. Sadece ödemesini talep etti. Şu an transfer yasağı talep edip etmediğini bilmiyorum. Futbol kulüplerinde oyuncu satışı sonrası transfer bedeli ödememe gibi durumlar gayet olağan durumlardır" dedi.

“SADECE İMZA YETKİLİSİ ŞAHISLARLA İŞLEM YAPILMAKTADIR”

Faktoring şirketleriyle para transferi yapıldığı, bu sözleşmelerdeki iskonto ve faiz oranlarının piyasa koşullarına uygunluğu, kefalet veren kişiler, yönetim kurulu kararıyla temlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı ve söz konusu kaynağın hangi işlemlerde kullanıldığı sorulması üzerine Sancak, "Transfer ve futbolcu ödemelerinden doğan borçlardan dolayı faktöring şirketlerine başvurulmuştur. Adana Demirspor gibi birçok kulüp de faktöring şirketine başvurur. Başvurma sebebi ise devlet bankalarının Anadolu kulüplerine kredi imkanları sağlamaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Özel bankalar da futbol kulüplerine kredi vermemektedir. İskonto ve faiz oranları piyasa koşulları ile uyumludur. Kefalet olarak patron olduğum için kendim ya da A.Ş adına A.Ş’nin kefaleti ile imza atmaktaydım. A.Ş adına işlem yapmamın sebebi ise yönetim kurulu kararına ihtiyacımız yoktur. Sadece imza yetkilisi şahıslarla bu işlem yapılmaktadır. Bu da TTK’ya uygun bir prosedürdür. Yukarıda belirttiğim gibi bahse konu kaynaklar transfer ve futbolcu maaş ödemelerinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

“BAHSE KONU REKLAMLARLA ALAKAMIZ YOKTUR”

LED panolarda yasadışı bahis reklamı yayınlandığı için kulüp başkanının sevk edildiği; bu dönemde kulüpte görev alıp almadığı, reklam anlaşmasının kulübün bilgisi dahilinde olup olmadığı ve karşılığında herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı sorulması üzerine Sancak, "Bu dönemde Adana Demirspor A.Ş’de resmi olarak görevli olup olmadığımı hatırlamıyorum. Bu dönemde oğlum kulüpte görevde olabilir ancak oğlum ile istişare etmek suretiyle birlikte karar veriyorduk. Hatta son sözü ben söylüyordum. Reklam panoları ile ilgili olaya ilişkin Adana stadını hem Adanaspor hem Adana Demirspor olarak maç başına İl Spor Müdürlüğünden kiralama yapmaktaydık. Reklam panoları ise İl Spor Müdürlüğüne aitti. Bizim kesinlikle bahse konu reklam ile alakamız yoktu. Yapılan bu sevk tamamen usule aykırıydı. Ancak buna rağmen ceza yedik. Tahkime gittiğimizde ceza kaldırıldı. Bu konuya ilişkin TFF başkan vekili ile görüşmüştüm. Kendisine sevk etmeye hakları olmadığını söylemiştim. Kendisi de bana tahkime gitmemiz gerektiğini söyledi" dedi.

153 MİLYON EURO SORULDU

Sancak’ın 2024 yılı Eylül ayında 'Adana Demirspor’a 153 milyon euro harcadım' şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı soruldu. Sancak, "Adana Demirspor’a para yatırmışlığım olmuştur. Bahse konu söylemi söyledim ancak ne kadar yatırdığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

“YASAL VEYA İLLEGAL BAHİS HESABIM YOKTUR”

Kripto varlık hizmet sağlayıcı 'Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi' ile hesap hareketleri olduğu, hesap hareketlerinin nerelerde kullanıldığı sorulması üzerine Murat Sancak, "Kulübe gelir sağlama amacıyla kripto varlık alım satımı için anlaşıldı. Bunu Adana Demirspor’dan başka birçok kulüp farklı şirketler aracılığı ile gerçekleştirdi. Bitexen bizim aynı zamanda forma ve çorap sponsorumuzdu. Para transferleri fatura karşılığı şirket hesaplarından gerçekleşmiştir. Benim herhangi bir yasal veya illegal bahis sitesinde hesabım yoktur. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifi almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanım. Böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmak üzüntü verici" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildihttps://t.co/o7lFCYRuB3 pic.twitter.com/eOezDz8tIB — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 8, 2025

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.