Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi: Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan son bilgiye göre savcılıktaki tüm ifade işlemleri tamamlandı, savcıların kararı bekleniyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Ayrıca Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı. Başsavcılıktan yaptığı açıklamada, “Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir” denildi.

Çakar tedavisi bitince adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

İFADELER BAŞLADI

Bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri başladı.

İfadesi alınan ilk isim Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş oldu. Habertürk'ün haberine göre gözaltına alınan isimlerin örgütlü suçlar savcıları tarafından ifadelerinin alınmasına spor suçlarından sorumlu Başsavcı vekili Osman Sağlam açıklama yaptı.

Sağlam, “39 şüphelinin ifadesi alındığı için terör örgüt kaçakçılık ve aklama bürosundan savcı görevlendirmesi yapıldı. 7. Katta ifade alınması bu yüzden. Olayın örgütlü suç değerlendirmesi şu aşamada yapılmadı” dedi. Edinilen bilgiye göre İfade alan savcı sayısı 19’a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildihttps://t.co/o7lFCYRuB3 pic.twitter.com/eOezDz8tIB — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 8, 2025

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.