Bahis soruşturmasında adı geçen Ali Palabıyık’tan TFF'ye sert tepki

Eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bahis soruşturması sürecine ilişkin önemli iddialarda bulundu.

Palabıyık, TFF Hukuk Müşavirliği’nden gelen bildirimle, TC kimlik bilgileri kullanılarak bilgisi dışında sanal bahis kuponları yapıldığını öğrendiğini ifade etti.

Palabıyık, söz konusu kuponların Kasım ve Aralık 2022 tarihlerine ait olduğunu belirterek, “İddianın hangi sanal bahis sitesine ait olduğunu bile bilmiyorum. Pek çoğunun adını dahi söyleyemediğim, ismimi hiç duymadığım liglerden kuponlar yapılmış” dedi.

"ÇOK SAYIDA TEHDİT ALDIM"

Açıklamasında kuponların 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde oynandığını aktaran Palabıyık, bu tarihler üzerinde özellikle durduğunu belirtti.

Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022’de yönettiğini, maç sonrası çok sayıda tehdit mesajı aldığını ve bu süreçte telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

“Maçtan 15 gün sonra, TCKN numaram kullanılarak bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022’de yeni bir telefon numarası almak zorunda kaldım” diyen Palabıyık, yaşananların tesadüf olmadığını savundu.

Palabıyık, TFF Hukuk Müşavirliği’nin daha önce de hakemlerin bilgisi dışında, TCKN’leri kullanılarak açılan bahis hesapları konusunda deneyim sahibi olduğunu hatırlatarak, bu süreçte kendisine yönelik açıklamaların itibar zedeleyici olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUM"

Açıklamasında ayrıca Green Card süreci nedeniyle dört aydır ABD’de bulunduğunu belirten Palabıyık, yaşanan gelişmeler ve babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye döneceğini kaydetti.

Palabıyık, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TFF nezdinde hukuki girişimlerde bulunacağını vurgulayarak, “Bu haksızlık karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF’nin bu açıklamasını fırsat bilenlere karşı da adalet önünde gerekli girişimleri yapacağım” ifadelerini kullandı.

Palabıyık, açıklamasının ekinde iddia edilen kuponlara ilişkin belgeleri de paylaştı.