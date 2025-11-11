Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal, İstanbul Adliyesi'nde: Suç duyurusunda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Necip'in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusu yapacağı öğrenildi.

İDDİAYI REDDETMİŞTİ

TFF'nin dün açıkladığı listede adının yer almasının ardından Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtmişti.

Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.