Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal, İstanbul Adliyesi'nde: Suç duyurusunda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Necip'in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusu yapacağı öğrenildi.

İDDİAYI REDDETMİŞTİ

TFF'nin dün açıkladığı listede adının yer almasının ardından Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtmişti.

Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

ZORBAY KÜÇÜK'LE KONUŞTUM

Tecrübeli futbolcu, yaptığı şikayetten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay hocayla bir konuştuk. Siteye girmeden TC'ni girip yenileme şifresi gönderiyorsun. Orada bir telefon numarasına gidiyor. Orada benim numaram yok. Hayatım boyunca bahisin yanından geçmedim. Telefonuma indirmedim uygulamları. Hiçbir sitede üyeliğim yoktur. Her şey netleşecek. Savcılık açıklamayı yapacak. Ondan sonra daha detaylı açıklamalar yapacağım.

Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC kimlik numaramla hesap açılıp sonra bonus kuponla iki kupon şeklinde bir bahis yapmışlar. Bugün de bu bahisi yapanlar hakkında suç duyurusu yapmaya geldim. Gerçekten çok üzgünüm. Hayatım boyunca bahisin yanından geçmedim. Telefonuma indirmedim uygulamaları. Hiçbir sitede üyeliğim yoktur. Her şey netleşecek. Savcılık açıklamayı yapacak."