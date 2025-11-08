Bahis soruşturmasında gözaltına alınan hakem Miraç Yıldırım’a korner direğiyle saldırmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın genişlettiği bahis soruşturması futbol dünyasında yeni detaylarla yankılanıyor. Savcılık, soruşturma kapsamında 17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı, bir takımın eski sahibi ve bir dernek başkanını “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Bu isimler arasında yer alan hakem Miraç Yıldırım, geçmişte yaşadığı şiddet olayıyla yeniden gündemde.

KORNER DİREĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Halk TV'de yer alan habere göre Yıldırım’ın 2022 yılında yönettiği Sürmenespor-1967 Değirmenderespor maçı, sahada yaşanan olaylarla hafızalara kazınmıştı.

Trabzon 1. Amatör Lig B Grubu’nun 10. haftasındaki karşılaşmada verdiği kararlar nedeniyle hedef haline gelen genç hakem, maçın ardından 1967 Değirmenderespor yöneticileri tarafından korner direğiyle saldırıya uğramıştı.

Görüntülerde, hakem Yıldırım’ın maç sonrasında sahanın ortasında çevresindekiler tarafından darbedildiği, saldırganların ise saha kenarındaki korner direklerini sökerek olay çıkardığı görülüyor.

KIRMIZI KARTLAR OLAY ÇIKARDI

O karşılaşmada Miraç Yıldırım, 1967 Değirmenderesporlu oyunculara birden fazla kırmızı kart göstermişti. Kararların ardından tansiyon yükselmiş, maç Sürmenespor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona ermişti.

Maç sonrası çıkan arbede uzun süre gündemde kalmış, hakem Yıldırım’ın yaşadığı saldırı Trabzon futbol camiasında tepkiyle karşılanmıştı.

Aradan geçen üç yılın ardından Miraç Yıldırım bu kez çok farklı bir dosyada yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturmasında gözaltına alınan hakemler arasında olduğu belirtilen Yıldırım hakkında incelemeler sürüyor.