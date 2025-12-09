Bahis soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı

Futbolda yasa dışı bahis, şike ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Konyasporlu Alassane Ndao’nun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak “kara para aklama”, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ise “şike” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında toplam 20 kişi tutuklanırken, 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Sabah gazetesi, Mert Hakan Yandaş’ın finansal hareketlerine ilişkin MASAK raporunun detaylarını aktardı.

Rapora göre Yandaş’ın 2017 yılından itibaren kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç olmak üzere toplam 974 işlemde 204 milyon 138 bin TL para girişi, 3 bin 747 işlemde ise 207 milyon 475 bin TL para çıkışı tespit edildi.

MASAK, Yandaş’ın para transferi ilişkisi kurduğu 28 gerçek ve tüzel kişinin yasa dışı bahis ve kumar kapsamında istihbari kayda sahip olduğunu, bu ilişkilerin diğer soruşturma bulgularıyla da doğrulanacağını bildirdi.

Ayrıca Yandaş’ın 2017-2022 yılları arasında Bilyoner isimli yasal bahis platformuna 676 işlemde 115 bin TL yatırdığı, 17 işlemde ise 42 bin TL çektiği belirlendi. 2016-2019 döneminde ise binin üzerinde farklı kupon ID’siyle bahis oynadığı kayda geçti.

4,5 MİLYONLUK LİRALIK TRAFİK

Rapordaki bir diğer kritik başlık, Yandaş’ın Ersen Dikmen’e gönderdiği paralar oldu. 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Dikmen’e toplam 4 milyon 453 bin TL aktarıldığı, bu paraların büyük bölümünün anında Bilyoner, Nesine ve Misli hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.

Dikmen’in aynı dönemlerde Yandaş’a 2 milyon 60 bin TL geri gönderdiği de raporda yer aldı. Savcılık, bu çift yönlü para hareketini “bahis fonu devir–geri devir ilişkisi” şüphesiyle incelemeye aldı.

MASAK’ın çözdüğü kupon analizlerinde, Ersen Dikmen’in Yandaş’tan para almaya başladığı 4 Aralık 2021 sonrası özellikle Fenerbahçe maçlarına yoğun bahis oynadığı, kupon saatleriyle para transferlerinin dakika bazında "çarpıcı biçimde örtüştüğü" ifadeleri kullanıldı.

İSMAİL YÜKSEK’E “ÖZEL BAHİS”

Rapordaki en dikkat çekici unsur ise Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek üzerine açılan “özel bahis” kuponları oldu. “Oyuncu özel kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar” ve “Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek” gibi bahislerin olağan dışı bir yoğunlukta oynandığı ve bu kuponların büyük bölümünün kazançla sonuçlandığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca iki kulüp başkanının bir maçta beraberlik için anlaşma yaptığı iddiası da savcılığın sevk yazısına girdi. Dosyanın derinleşerek yeni gözaltılar ve iddianamelerle genişleyebileceği ifade ediliyor.