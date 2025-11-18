Bahis soruşturmasında TFF temsilcisi polisler de kara listede

Bahis soruşturmasında aralarında hâlâ görevde olan il emniyet müdürleri ve polis başmüfettişlerinin de bulunduğu çok sayıda TFF temsilcisinin de bahis oynadıkları gerekçesiyle kara listeye girdiği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre, emniyet teşkilatında görev yapan, aynı zamanda futbol maçlarında müsabaka güvenliğini sağlamaktan sorumlu ‘TFF temsilcisi’ bazı polis müdürleri de bahis oynadıkları gerekçesiyle kara listede.

TEŞKİLATTAN ÜST DÜZEY İSİMLER

Bahis iddialarının merkezindeki polis kökenli temsilciler arasında il emniyet müdürleri, polis başmüfettişleri ve emniyetin kritik birimlerinde görev yapan yöneticilerin bulunduğu belirtildi.

Bahis soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı son açıklamada yalnızca TFF’nin bildirdiği isimlerle yetinilmediğini, hakem ve şüpheli addedilen kişilerin mal varlıklarının, irtibatlarının ve yönettikleri maçlara ilişkin bahis hareketlerinin araştırıldığını duyurdu.

Gazeteci Atilla Türker’in aktardığı bilgilere göre, TFF temsilcilerinin yaklaşık 45’i bahis soruşturması kapsamında istifa etti.

Bu grubun büyük bölümünü, polis kökenli üst düzey yetkililer oluşturuyor.

Şardan, isimlerin resmi olarak açıklanmamasına rağmen kulislerde dolaştığını ve aralarında halen il emniyet müdürü olanların bulunduğunu belirtiyor.

Peşinden yine gazeteci Cemal Ersen, hakemleri ve futbolcuları listeler halinde açıklayan TFF yönetiminin, TFF temsilcilerinin isimlerini neden açıklamadığı sorusunu gündeme getirdi.

Ersen, sorduğu soruda söz konusu isimlerin devlette bürokrat olarak görev yapmalarından kaynaklanan sıkıntının altını çizdi.

Savcılık, soruşturmanın ilerleyen günlerde TFF içindeki yöneticiler ve temsilciler gibi farklı pozisyonlarda bulunan kişilere de uzanabileceğinin sinyallerini verdi.

NEDEN POLİS MÜDÜRLERİ TEMSİLCİ OLUYOR?

Polis müdürlerinin hepsinin istifa etmediğini, süreci takip ettiğini belirten Şardan, TFF temsilcilerinin neden polislerden seçildiğini şöyle aktardı:

"Peki, TFF’de neden polis müdürleri temsilci oluyor?

Sebebi şu; polis kökenli TFF temsilcileri, federasyonca kendilerine görev verilen maçların oynandığı kentlerde, müsabakalar için alınan saha içi ve dışındaki güvenlik önlemlerinde meslektaşlarıyla daha kolay koordine olabiliyor. Güvenlik önlemini almaktan sorumlu polis kuvvetlerine komuta eden yerel polis amir ve müdürleriyle kurulan kolay diyaloglar sayesinde saha içi ve dışı olaylara müdahale daha etkin gerçekleşebiliyor.

Tabii TFF temsilcileri, yerine getirdikleri görev karşılığında kişisel bütçelerine destek olmak amacıyla TFF’den maç başı ücret alıyorlar.

Doğrusunu isterseniz, uygulama gayet mantıklı. Ancak işin içine insan unsuru girince, işin rengi bir anda değişebiliyor maalesef.

TFF’nin hemen her biriminde olduğu gibi temsilci olabilmek amacıyla da torpil gerekiyor!

Evvelden TFF kamuoyu duyurusu yaparak talepleri alır, dostlar alışverişte görsün misali sınav yapardı. Elbette torpil o zaman da vardı. Ama şimdi artık başvuru talebi alma uygulamasından da vazgeçildi. Adamını bulan TFF temsilcisi olabiliyor artık."