Bahis soruşturmasında yeni aşama: 13 takım küme düşürülebilir iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 33 şüpheliden 32’si gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, yöneticisi oldukları kulüplerin maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Savcılığın bu tespiti, dosyanın yalnızca “bahis” değil, aynı zamanda müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir yapı olarak ele alınmasına neden oldu.

'YÖNETİCİ AYAĞI İLK KEZ BU ÖLÇEKTE'

Bugüne kadar çoğunlukla hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürüyen bahis ve şike iddialarının, bu operasyonla ilk kez bu çapta kulüp yöneticilerine uzandığı vurgulandı.

Savcılığın, 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi (müsabaka sonucunu etkileme) kapsamında soruşturmayı derinleştirdiği ve dosyanın fiilen bir “şike soruşturması” niteliği kazandığı ifade edildi.

Şu aşamada Süper Lig ve 1. Lig kulüplerini mercek altına alan savcılığın, özellikle şüphelilerin maç sonuçlarına etki edebilecek şekilde hareket edip etmediğini araştırdığı öğrenildi.

TFF YARGI KARARINI BEKLEYECEK

Türkiye Gazetesinden Tahir Kum'un haberine göre, kendi takımının aleyhine bahis oynanmasının, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 56. maddesi uyarınca sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağladığına dikkat çekiliyor. İlgili maddeye göre, şike eyleminin sabit görülmesi halinde, ilgili kulüplerin bir alt lige düşürülmesi yaptırımı öngörülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ise önceki benzer dosyalarda olduğu gibi yargı sürecinin sonucunu bekleme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Federasyon, daha önce Ankaraspor–Nazillispor maçına ilişkin incelemelerde de savcılık kararını esas almıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin para hareketlerini ayrıntılı biçimde incelemeye aldı. Savcılık, para trafiğinde müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, şüphelilerin “şike” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmesini gündemine alacak.

13 KULÜPTEN 33 YÖNETİCİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yöneticilerin, 13 farklı kulüpte görev yaptığı belirtildi. Listede Giresunspor, Konyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Denizlispor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Bodrumspor, Gençlerbirliği, Göztepe ve Sivasspor’dan isimler yer aldı.