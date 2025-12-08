Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 197 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında yeni açıklama yapıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) 197 amatör futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ye sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."