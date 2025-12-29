Giriş / Abone Ol
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: TFF 353 hakem, 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti

TFF 353 bölgesel hakem, 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Spor
  • 29.12.2025 17:49
  • Giriş: 29.12.2025 17:49
  • Güncelleme: 29.12.2025 17:56
Kaynak: Spor Servisi
AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 353 bölgesel hakem, 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

