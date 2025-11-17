Bahis soruşturmasında yeni perde: Savcılığın açıklaması ne ifade ediyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “371 hakem, 152 aktif bahis hesabı” açıklamasını ihbar kabul etti. Sadece TFF’nin bildirdiği isimlere değil, her gün güncellenen devasa veri havuzuna dayanarak kulüplerden yöneticilere uzanan geniş bir futbol ekosistemini mercek altına aldığını duyurdu. Savcılık, “Soruşturma deliller geldikçe sistemli biçimde genişleyebilir, sosyal medyadaki mesnetsiz paylaşımlara itibar edilmemeli” uyarısında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak, dosyanın yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bildirdiği isimlerle sınırlı olmadığını, futbolun etrafında örülen geniş bir ekosistemin bütünlüklü şekilde mercek altına alındığının altı çizildi.

Açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim’de yaptığı, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki beyanının ihbar kabul edildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede yürütülen ilk operasyonda büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandığı, bu kişilerden 8’inin tutuklandığı, diğer hakemlerle ilgili incelemenin ise sürdüğü bildirildi.

TFF'YLE SINIRLI DEĞİL

Başsavcılık, soruşturmanın yalnızca TFF’nin sunduğu liste ve bilgilerle sınırlı yürütülmediğinin altını çizdi. Hakemlerin mal varlıkları, kendi aralarındaki ilişkiler ve “şüpheli görülen diğer kişilerle irtibatları”nın tek tek incelendiği belirtilerek, özellikle hakemlerin yönettikleri maçlara yurt dışından yasa dışı bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı vurgulandı. Bu amaçla, her gün yeni verilerle güncellenen büyük bir dijital veri havuzu kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, TFF’nin futbolcular hakkında da bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması başlatmasının yakından izlendiği aktarıldı. Federasyonun disipline sevk ettiği futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına ilişkin verilerin de ihbar kabul edildiği; bu bilgiler ışığında futbolcular yönünden de veri havuzu üzerinden derinlemesine araştırma yapıldığı kaydedildi.

HAKEM VE FUTBOLCULARDAN İBARET DEĞİL

Başsavcılık, Türkiye’de futbolun yalnızca hakem ve futbolculardan ibaret olmadığına dikkat çekerek, sektörün kulüp yöneticilerinden aracılara, bahis ağlarından finansal ilişki ağlarına uzanan çok daha geniş bir yapı oluşturduğunu hatırlattı. Bu nedenle elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın “sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin” bulunduğu vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşan kontrolsüz iddialara da işaret edilen açıklamada, “bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi” gerektiği ifade edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesine atıf yapılarak, delillerin toplanması ve şüpheli görülen isimlerin netleştirilmesi sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili tüm özel ve kamu kurumlarından doğrudan, kapsamlı ve eksiksiz bilgi-belge talep ettiği, bu veriler doğrultusunda soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.