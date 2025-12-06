Bahis soruşturmasının yankıları: Dış basın nasıl gördü?

47 kişinin gözaltına alındığı geniş kapsamlı bahis operasyonu, uluslararası basında da dikkat çekti. Operasyonun futbolcular, hakemler ve yöneticileri kapsaması Türkiye futbolundaki yapısal sorunlar ve küresel bahis piyasalarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD VE İNGİLTERE: “KÜRESEL BAHİS EKONOMİSİNİN KIRILGANLIĞI”

Reuters, operasyonu “Türkiye’nin futbol dünyasında son yılların en geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması” olarak tanımlarken, dosyanın sadece bireysel şüphelilerin değil, futbol ekosisteminin kırılgan yapısını da görünür kıldığını vurguladı. Ajans, tutuklanan isimler arasında aktif futbolcuların bulunmasını “dosyanın ağırlığını artıran unsur” şeklinde niteledi.

The Guardian, olayı “Türkiye’de futbolun güvenilirliği tartışmalarının yeni bir eşiğe taşınması” olarak değerlendirdi. Haber, soruşturmanın zamanlamasına dikkat çekerek, Avrupa’da art arda patlayan bahis skandallarıyla birlikte okunması gerektiğini belirtti.

ESPN, operasyonu “bölgesel değil küresel bir trendin parçası” olarak yorumladı. ABD merkezli yayın organı, özellikle düşük maaşlı liglerde ve orta seviye oyuncular arasında son yıllarda artan manipülasyon girişimlerine işaret ederek, “Türkiye’deki operasyon, küresel piyasayı besleyen yapısal sorunların yansıması” ifadelerini kullandı.

İTALYA VE İSPANYA: “ZANIOLO VAKASINDAN SONRA YENİ BİR DOSYA”

İtalya basınında La Gazzetta dello Sport, operasyonu “Zaniolo soruşturmasını takip eden yeni bir adım” olarak gördü. Türk futbolundaki hukuki süreçlerin giderek sertleştiğini ve federasyonun üzerindeki baskının büyüdüğünü yazdı.

Marca, gözaltına alınan isimler arasında hakem ve kulüp yöneticilerinin bulunmasının “maç manipülasyonu şüphesini genişlettiğini” belirtti. Gazete, Türkiye’nin son yıllarda spor yargılamalarında daha agresif bir tavır aldığını vurguladı.

ALMANYA: “BİRLEŞEN BİR SÜREÇ”

Alman basınından Der Spiegel, operasyon haberini geniş bir arka plan dosyasıyla birlikte servis etti. Türkiye’deki soruşturmanın, Avrupa’da göçmen kökenli sporcuları da yakından ilgilendiren etik tartışmalarla birleştiğini yazdı. Haberde, son dönemde Almanya’da da benzer soruşturmaların yürütüldüğüne dikkat çekildi.

FRANSA: “FEDERASYON ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR”

L’Équipe, operasyonun Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik eleştirileri yeniden artırdığını belirtti. Haberde, özellikle VAR ve hakem yönetimi tartışmalarının sürdüğü bir dönemde böyle bir operasyonun “kurumsal güven krizini derinleştirdiği” ifade edildi.