Bahis üzerinden kara para aklayanlara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bahis üzerinden para aklayanlara yönelik yapılan operasyonda 120 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada bahis üzerinden kara para aklayanlara operasyon yapıldığını duyurdu.

Bu operasyon kapsamında 120 kişinin yakalandığını anlatan Yerlikaya şunları yazdı: "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Sibergöz-14’ operasyonunda 120 şüpheli yakalandı."