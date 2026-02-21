Bahisten ceza almıştı: Ceyhun Eriş, bahis firmasının YouTube kanalında yorumculuk yapıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği eski milli futbolcu ve antrenör Ceyhun Eriş, yasal bir bahis firmasının YouTube kanalında yorumculuk yapıyor.

Halihazırda cezası devam eden Eriş’in, Bi'Talih adlı, Milli Piyango onaylı bir bahis firmasının YouTube kanalında yorumculuk yaptığı görüldü. Sosyal medyada gündeme gelen bu durum, cezanın kapsamı ve etik boyutu açısından tartışmalara yol açtı.

Eriş’in söz konusu kanalda yorumculuk faaliyetlerine, cezanın verildiği 30 Ocak tarihinden aylar önce başladığı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

CEYHUN ERİŞ KİMDİR?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Ceyhun Eriş, kariyeri boyunca Göztepe, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını giydi. Milli takımda da görev alan Eriş, 2013 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

2018 yılında antrenörlüğe başlayan Eriş, Kayserispor altyapısında ve Sivasspor A Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Eriş’in şu anda Bi’Talih YouTube kanalında futbol yorumculuğu yaptığı belirtiliyor.