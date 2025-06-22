Bahreyn'de misilleme endişesi: ABD üssü bulunan ülkede "uzaktan çalışma" uygulaması genişletildi

Bahreyn,, ABD''nin İran''a yönelik saldırısının ardından ışığında kamu kurumlarında geniş çapta uzaktan çalışma sistemine geçildiğini açıkladı.

Bahreyn Kamu Hizmeti Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere kamu kurumlarında ve bakanlıklarda görevli personelin yüzde 70’inin uzaktan çalışmasına karar verildi.

Açıklamada, uygulamanın kamu güvenliği gerekçesiyle alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Karar, kritik görevlerde fiziksel varlık gerektiren sektörleri ve acil durum prosedürleri gereği bizzat bulunması zorunlu personeli kapsamıyor.

5. FİLOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bahreyn’deki bu önlem, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından bölgedeki tansiyonun yükselmesi ve İran’ın olası misillemelerine ilişkin kaygıların arttığı bir dönemde geldi.

Bahreyn ayrıca ABD’nin 5. Filosu’na ev sahipliği yapıyor.