Bahreyn'den İHA açıklaması: Son 24 saatte 8 İHA engellendi

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 8 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son 24 saatte İran'dan atılan 8 İHA'nın hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi.

188 FÜZE VE 453 İHA ENGELLENDİ

Bahreyn’i hedef alan İran kaynaklı "saldırı dalgalarına" karşı hava savunma sistemlerinin hazır olduğu aktarılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan ateşlenen 188 füze ve 453 İHA'nın hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.