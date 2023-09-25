Bahreyn: Husilerin, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına düzenlediği saldırıda 2 askerimiz öldü

Bahreyn, İran destekli Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan Bahreynli biri subay 2 askerin öldüğünü, bazı askerlerin yaralandığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde ''Kararlılık Fırtınası'' ve "Umuda Dönüş" operasyonlarına katılan Bahreynli askerlerin mevzilerine bu sabah İHA ile düzenlediği saldırı sonucu bir subay ve bir askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Husilerin bu saldırısının "Yemen'deki savaşın tarafları arasında askeri operasyonların durmuş olmasına rağmen" gerçekleştiğine işaret edildi.

Ayrıca açıklamada ölü ve yaralı askerlerin ülkeye getirilmesi için tam teşekküllü tıbbi ekiple birlikte bir uçağın Suudi Arabistan'a gönderildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Husileri Riyad'a davet etmişti. Bunun üzerine Riyad'a giden Husi heyet, Suudi yetkililerle 5 gün süren görüşmelerinin ardından 19 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.