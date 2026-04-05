Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktı

Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığını ve yangının kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sivil Savunma, İran saldırısı sonucunda bir tesiste meydana gelen yangını kontrol altına almak için önlemler alıyor." ifadesine yer verildi.

Bahreyn yönetimi yangın çıkan tesise dair bilgi vermezken sosyal medyada, saldırılarda ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketine (BAPCO) ait petrol tesisinin hedef alındığına dair görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, birden fazla saldırının düzenlendiği petrol tesisinde büyük patlamalar olduğu ve yangın çıktığı görülüyor