Bahreyn tarihinde ilk kez Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapacak
33. Arap Birliği Zirvesi, tarihinde ilk defa yarın Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Arap Birliğinin 1946'da Kahire'de ilk toplantısını gerçekleştirmesinden bu yana Bahreyn ilk kez Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapacak.
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Şeyh el-Gazvani ve Komorlar Cumhurbaşkanı Gazali Osman, zirveye katılmak üzere Manama'ya ulaştı.
Arap Birliğinin 33. Zirvesi'nde başta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler görüşülecek.