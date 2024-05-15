Bahreyn tarihinde ilk kez Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapacak

33. Arap Birliği Zirvesi, tarihinde ilk defa yarın Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilecek.

Arap Birliğinin 1946'da Kahire'de ilk toplantısını gerçekleştirmesinden bu yana Bahreyn ilk kez Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapacak.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Şeyh el-Gazvani ve Komorlar Cumhurbaşkanı Gazali Osman, zirveye katılmak üzere Manama'ya ulaştı.

Arap Birliğinin 33. Zirvesi'nde başta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler görüşülecek.