Bahşiş kutusunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinde bulunan bahşiş kutusunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.



Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 9 bin TL bulunan bahşiş kutusu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.