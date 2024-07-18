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Bahşiş kutusunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.07.2024 11:46
  • Giriş: 18.07.2024 11:46
  • Güncelleme: 18.07.2024 11:46
Kaynak: İHA
Bahşiş kutusunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinde bulunan bahşiş kutusunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 9 bin TL bulunan bahşiş kutusu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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