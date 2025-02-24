Bahşiş ne demek? Türkiye'de ve Dünyada restoranlarda ideal bahşiş oranları nedir?

Bahşiş, hizmet sektöründe çalışan personele verilen, genellikle gönüllü olarak sunulan ek bir ödeme şeklidir. Restoran, kafe, otel, taksi ve benzeri hizmet alanlarında müşteri memnuniyetini ifade etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bahşiş, özellikle garsonlar, baristalar, otel çalışanları ve paket servis görevlileri için önemli bir ek gelir kaynağıdır.

RESTORANLARDA İDEAL BAHŞİŞ MİKTARI NE OLMALIDIR?

Restoranlarda bahşiş miktarı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de genel kabul gören oranlar şu şekildedir:

Türkiye: Restoranlarda genellikle %10 - %15 oranında bahşiş bırakılır. Lüks restoranlarda bu oran %20'ye kadar çıkabilir.

Restoranlarda genellikle %10 - %15 oranında bahşiş bırakılır. Lüks restoranlarda bu oran %20'ye kadar çıkabilir. ABD ve Kanada: Bahşiş kültürünün en yaygın olduğu yerlerden biridir. Restoranlarda servis için %15 - %20 bahşiş bırakılması beklenir.

Bahşiş kültürünün en yaygın olduğu yerlerden biridir. Restoranlarda servis için %15 - %20 bahşiş bırakılması beklenir. Avrupa Ülkeleri: Çoğu Avrupa ülkesinde servis ücreti faturaya dahil olabilir, ancak dahil değilse genellikle %5 - %10 bahşiş bırakılır.

Çoğu Avrupa ülkesinde servis ücreti faturaya dahil olabilir, ancak dahil değilse genellikle %5 - %10 bahşiş bırakılır. Asya Ülkeleri: Japonya ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde bahşiş kültürü yoktur ve hatta hoş karşılanmayabilir. Tayland, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde ise %5 - %10 bahşiş yaygındır.

Japonya ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde bahşiş kültürü yoktur ve hatta hoş karşılanmayabilir. Tayland, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde ise %5 - %10 bahşiş yaygındır. Orta Doğu Ülkeleri: BAE ve Suudi Arabistan gibi bölgelerde restoranlarda %10 - %15 bahşiş bırakılması yaygındır.

Bahşiş, hizmet kalitesini ödüllendirmek ve çalışanların emeğine saygı göstermek açısından önemli bir gelenektir. Ancak, her ülkede farklılık gösterdiği için seyahat öncesinde gideceğiniz bölgedeki bahşiş kültürünü araştırmanız faydalı olacaktır.