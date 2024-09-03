Bakan'a özel imar planı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi’nde, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ile ikinci derece doğal sit alanı sınırları içinde yer alan bölgede imar planı değişiklikleri yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi IV. Etap" için hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğini 2 Ağustos 2024’te onayladı ve 30 gün süreyle askıya çıkardı.

Bu değişikliklerle 76 bin 844 metrekarelik ormanlık alanın statüsü değiştirildi. Mevcut planlarda da orman alanı olarak planlanan yerler, sahil şeridini de kapsayacak şekilde ‘Konaklamalı Turizm Tesis Alanı’na dönüştürüldü.

BÖLGEDE BAKAN ERSOY'A AİT OTEL VAR

Değişiklik yapılan bölge, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik’in Maxx Royal adı altında bir otelin de bulunduğu yer oldu. Ersoy, 115 bin metrekarelik otel alanına bitişik 25 dönümlük bir arazi tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu.

Mehmet Nuri Ersoy’un yönettiği bakanlık, Mehmet Nuri Ersoy’un şirketine 24 Eylül 2021’de 25 dönümlük hazine arazisini tahsis etti. Bu alanda 307 odalı ve 870 yataklı beş yıldızlı bir tatil köyünün inşaatına başlandı.

Ayrıca imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları tarafından yapıldığı iddia edildi. Planlara karşı Bodrum Belediyesi’nin itiraz edeceği de öğrenildi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2022 yılında Bakanlık, bölgede daha önce de plan değişikliği yaptı. Planlara yapılan itirazlar sonrası Muğla 2. İdare Mahkemesi, 23 Mart 2023’te bu planlar için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı sonrası Bakanlık 18 Ocak 2024’te yeni planlar hazırlayıp onayladı. Bu planlara da askı süresi içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İtirazın reddedilmesi üzerine yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açıldı. 9 Mayıs 2024’te bilirkişi keşfi yapıldı ve dava süreci devam etti.

Öte yandan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 2024’te bölgedeki mevcut onaylı planlarda ‘orman alanı’ olarak belirlenen yerlerin koruma altına alınması gerektiğini belirledi. Ancak askı süreci devam eden ve onaylanan plan değişikliği ile mevcut plandaki ‘orman alanı’ sahil şeridini de içine alacak şekilde ‘konaklamalı turizm tesis alanı’na dönüştürüldü. Plan değişikliğine konu olan orman alanının turizm amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 31 Ekim 2021 tarihli onayı ile gerçekleşti.

"AKP RANT OLARAK GÖRÜYOR"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi verdi.

Özcan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Askıya çıkarılan bu plan değişikliği, AKP’nin Muğla’yı doğasıyla, tarihiyle hassasiyetle korunması gereken bir alan olarak değil, bir rant alanı olarak gördüğünün bir kez daha teyididir. Her zaman olduğu gibi, bölgedeki yurttaşlarımızla, derneklerimizle, odalarımızla, yaşam savunucularıyla, bilim insanlarıyla doğamızı korumak için direnmeye devam edeceğiz. Başlı başına bir turizm zenginliği olan Muğla’nın her köşesini olduğu gibi Bodrum’u da korumak, gelecek kuşaklara bütün zenginliği ile bırakmak boynumuzun borcudur” dedi.

Özcan, önergede şu soruları sordu:

• Plan değişikliği teklifine konu alanın, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanma alanı ile ikinci derece arkeolojik sit alanı ve orman alanı sınırları dahilinde kalması nedeniyle, mevcut şartlarıyla korunması gerektiği ortadayken alanın yapılaşmaya açılmasının nedeni nedir?"

• Kıyı Kanunu’na aykırı olarak ilk 50 ve ikinci 50 metrenin turizm tesisi alanı olarak planlanmasının ve yapılaşma hakkının artırılmasının gerekçesi nedir?

• Muğla genelinde artan orman yangınları dikkate alındığında, orman alanlarının yapılaşmaya açılması ekosistem için büyük bir tehdit değil midir?

• Bölgede bulunan arkeolojik alanların zarar göreceği açık değil midir? Lelegler ve Karyalılar’dan kalan tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması için bir çalışma yapılmış mıdır?

• Yapılacak imar planı çalışmasına konu alan, Gölköy hurması endemik bitki türünün dünya üzerindeki yegâne yaşam alanıdır. 2019 yılında tescili kesinleşmiştir. Gölköy hurmalarının dünya üzerindeki yegane yaşam alanı olan Gölköy Sulak Alanı’nın doğrudan etkilenme bölgesi ve havzası içinde yapılmak istenen bu değişiklik ekolojik anlamda geri dönüşsüz tahribat getireceği gibi, bu hassas türün dünya üzerinden silinmesine dahi yol açabilecektir. Bir türün yok olmasına sebep olabilecek ölçüde büyük bir ekolojik tahribatın göze alınmasının nedeni nedir?