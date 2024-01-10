Bakan açıkladı: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atamasını yapacağını duyurdu. Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engelli vatandaşın atamasının yapıldığı hatırlatıldı.