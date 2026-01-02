Bakan açıkladı: 2025'te Türkiye'de en çok hangi müze ve ören yerleri ziyaret edildi?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de müze ve ören yerlerinin 2025 yılında 33 milyon 129 bin 106 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Ersoy sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerimiz, 2025'te geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam etti. 33 milyon 129 bin 106 kişi müzelerimizi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

EFES BİRİNCİ SIRADA

Geçen yıl en çok ziyaret edilen ilk 5 müze ve ören yerlerini açıklayan Ersoy, 2 milyon 550 bin 458 kişinin Efes Ören Yeri'ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Efes'i 2 milyon 299 bin 914 kişi ile Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri takip etti.

1 milyon 184 bin 285 kişi ise Göreme Ören Yeri'ni ziyaret ettiği bildirildi.

1 milyon 141 bin 219 kişi ile Zelve-Paşabağlar Ören Yeri dördüncü sırada yer aldı.

951 bin 338 kişinin ise Galata Kulesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.