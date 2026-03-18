Bakan açıkladı: Elektrik ve doğalgazda zam sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV yayınında enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin petrol ve doğal gaz piyasalarını etkilediğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz tedarikinde şu aşamada bir sorun yaşamadığını söyledi. Bakan, ham petrolde farklı kaynaklarla çalışıldığını, doğal gazda da uzun süredir çeşitlendirme politikası izlendiğini anlattı.

SAVAŞ UZARSA NE OLACAK?

Bayraktar, bölgedeki savaşın uzaması hâlinde bunun yalnızca petrolü değil, doğal gaz ve rafine ürünleri de etkileyebileceğini söyledi. Özellikle spot piyasada gaz fiyatlarının yükselmeye başladığını belirten Bayraktar, dizel tarafında riskin daha yüksek olduğuna işaret etti.

ZAM SİNYALİ

Elektrik ve doğalgaz tarifelerine ilişkin soruya da yanıt veren Bayraktar, yeni değerlendirme tarihini açıkladı. Bakan, destek programına ilişkin başlığın da aynı dönemde ele alınabileceğini söyledi.

Bayraktar, şunları ifade etti:

“Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgazda da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz.”