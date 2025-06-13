Bakan açıkladı: Havayolu işletmeleri, İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerini askıya aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki havayolu işletmelerinin İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'İn bu sabah saatlerinden İran'a yönelik başlattığı saldırıları anımsatılarak "Bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır.

Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."