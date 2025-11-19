Bakan açıkladı: TOKİ evleri kaç yıllığına kiralanabilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda TOKİ'nin 15 bin kiralık konut sisteminin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KURA USULÜ

Yapılan paylaşımda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı.

Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi.

3 YILLIĞINA KİRALANABİLECEK

Paylaşımda ayrıca evlerin 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ’nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca Kurum'un geçmişte yaptığı "Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu" açıklamalarına da yer verildi.