Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaba yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin tamamlandığını duyurdu.

Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata katılımı ve bağımsız yaşamlarını desteklemek için çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaşlı ve engelli aylıklarıyla geçinen milyonlarca yurttaş, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, sosyal desteklerin artırılması talebi gündemdeki yerini koruyor.